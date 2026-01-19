TYB Konya Şubesi 16’ıncı Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi!

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, 16. Olağan Genel Kurulu’nu büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Şehrin kültür ve sanat hayatına yön veren isimlerin buluştuğu genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Köseoğlu güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Şehrin kültürel hafızasını diri tutan ve sanat, edebiyat dünyasını bir araya getiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, 16. Olağan Genel Kurulu'nu tamamladı. Gerçekleştirilen genel kurul, sadece bir idari seçim değil, aynı zamanda Konya'nın sanat birikiminin sergilendiği bir kültür şölenine dönüştü.



Genel kurulda hazır bulunanlar arasında; önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, Konya Bölge Yazma Eserler Müdürü Hasan Yaşar, TYB Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Enes Kala, Sivil Toplum Kuruluşları İl Müdürü Özgür Karayazılı, akademisyenler, yazarlar ve çok sayıda davetli yer aldı.



Yunus Emre'nin Diliyle Başlayan Genel Kurul



Genel kurul öncesinde, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan; Meram Belediyesi ve TYB Konya Şubesi paydaşlığında hayata geçirilen "Yunus'un Dilinden Yansımalar” sergisinin açılışı yapıldı. Katılımcıların büyük ilgisini çeken sergi, genel kurulun manevi atmosferini pekiştirdi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, birliğin şehre kattığı değerlere dikkat çekti.





Köseoğlu: "Görevli Değil, Gönüllüyüz”



Genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, sözlerine Gazze'de yaşanan insani drama ve geçtiğimiz aylarda vefat eden TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan'a atıfta bulunarak başladı. Konuşmasında "vefa" ve "kültürel süreklilik" vurgusu yapan Köseoğlu, TYB Konya Şubesi'nin bir "kültür yuvası" olduğunu ifade etti.



Köseoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Konuşmama bizim için acı veren, insanlığın iflas ettiği bir tabloyu hatırlatarak başlamak istiyorum. Tam 833 gündür Siyonist İsrail'in vahşi soykırımı, ateşkes kandırmacalarıyla devam ediyor. Gece boyu açlıktan ve soğuktan ölen çocukları düşündükçe, bu acıyı dile getirmeyi bir borç bildim. Dünyanın en kısa hikâyesi olarak bilinen o beş kelimelik cümle; ‘Satılık bebek ayakkabıları; hiç giyilmedi' ifadesi, bugün Gazze'nin ve mazlum coğrafyaların halini her şeyden daha iyi anlatıyor.



Tabii bir de yol başçımız D. Mehmet Doğan ağabeyimiz var. Ağustos ayında Baki aleme uğurladığımız Mehmet Doğan ağabey, mütevazı kişiliği ve sağlam duruşuyla tam bir 'Ahi' idi. Konya'ya her geldiğinde bir Mevlevi dervişi gibi huzur verir, derin tefekkürüyle bizlere rehberlik ederdi. O, hem Ankara'nın modern yüzünü hem de Konya'nın manevi derinliğini kavramış; bu iki ruhu eserlerinde birleştirmiş bir düşünce adamıydı. Ardında bıraktığı izler, bizler için bir fener gibi ışık vermeye devam edecektir.

Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak son iki yıllık faaliyet dönemimizde tam 127 ayrı organizasyon gerçekleştirdik. Tüm bu programları canlı yayınlarla kayıt altına aldık ve kitaplaştırarak kalıcı hale getirdik. Bizimki bir aşk yolculuğudur. Sevgili Ahmet Sorgun ağabeyimizin dediği gibi; biz burada görevli değil, gönüllüyüz. İrfan odur ki; kişi kendini hayırlı ve güzel işlerle oyalayabilmelidir. TYB Konya, 32 yıldır öğrenirken öğreten, öğretirken öğrenen bir mektep olarak yoluna devam ediyor.

Churchill, İkinci Dünya Savaşı sırasında kültüre ayrılan bütçeyi kısmak isteyenlere, ‘Eğer kültür ve sanattan tasarruf edeceksek, biz niçin savaşıyoruz?' demişti. Biz de aynı şuurla, kıt imkanlarla büyük değerler üretmeye çalışıyoruz. Aşık Hüdayi'nin dediği gibi; ‘Hakikat şehrine yolcu değilsen, ne yolcuyu eyle ne yolu incit.' Bizler yolu da kulu da incitmeden, aşkla yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizleri hakikat yolunun hakkını verenlerden eylesin."









Prof. Dr. Enes Kala: "TYB, Vefanın Kurumsallaşmış Halidir”



Genel kurula katılan TYB Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Kala, Türkiye Yazarlar Birliği'nin sadece bir kurum değil, milli var oluşun kalesi olduğunu vurguladı. Konya'yı "Vefa şehri" olarak nitelendiren Kala, TYB'nin 50 yıla yaklaşan serüvenini felsefi bir perspektifle değerlendirdi.



Prof. Dr. Muhammed Enes Kala, konuşmasında şunları kaydetti:



"Ebu'l Vefa'nın, İbn Vefa'nın memleketi Konya'dayız. 16. Olağan Genel Kurulumuz hayırlara, berekete ve selamete vesile olsun. Türkiye Yazarlar Birliği; Mekke'de nazil olan kelama, Türkistan'dan gelen maya ile karşılık verenlerin; Mehmet Akif'in ve Nurettin Topçu'nun tekliflerinin kurumsallaşmış halidir. Bu kozanın itinayla örülmesine vesile olan, bu selamet limanını Eylül'ün savurmasına, Şubat'ın soğuğuna ve Temmuz'un kavurucu sıcağına rağmen her türlü tehlikeye karşı koruyan D. Mehmet Doğan hocamıza rahmet diliyorum.



D. Mehmet Doğan hocamızın ardından gerçekleştirdiğimiz bu ilk genel kurullar, artık sadece birer 'kültür nöbeti' değil, aynı zamanda birer 'vefa nöbeti'dir. Rabbim yolumuzu açık eylesin."





Başkan Kavuş: "TYB Bir Cemiyetten Öte, Büyük Bir Ailedir”



TYB Konya Şubesi'nin faaliyetlerine destek veren ve genel kurula da ev sahipliği yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuşmasında kültür ve sanatın bir şehrin ruhu olduğunu vurguladı. Yazarlar Birliği'nin çalışmalarını "takdire şayan bir gayret" olarak nitelendiren Kavuş, belediye imkanlarını bu tür nitelikli işler için seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Mustafa Kavuş, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:



" Tantavi Kültür Merkezi'ne geldiğimde hissettiğim en baskın duygu huzurdur. Meram Belediyesi olarak 15 Temmuz'da açılışını yaptığımız bu mekân, butik bir yer olmasına rağmen Konya'nın kültür ve sanat hayatındaki çok büyük bir boşluğu doldurdu. Altı buçuk yıldır burayı sadece eserler değil, o eserlere ruh veren güzel ve özel insanlar dolduruyor. Sanatın ve sanatçının burada buluşması, harcanan her türlü kaynağın karşılığını fazlasıyla verdiğini bize bir kez daha ispat ediyor.



Biraz önceki konuşmalarda zikredilen 127 program azımsanacak bir sayı değildir. *** TYB; kendi yerinde, büyük salonlarda, okullarda ve dijital mecralarda canlı yayınlar ile her an bir hareketlilik içerisinde. Ben kendimi bir edebiyat veya fikir adamı olarak görmüyorum ancak Ahmet Köseoğlu Başkanın da belirttiği gibi, kıt kaynaklarımıza rağmen bu büyük gayretlere destek olmayı bir görev addediyorum.



Biliyorum ki kültür, sanat ve fikir işinin emeklisi olmaz. Özellikle okullarda gençlere yönelik yapılan çalışmaları canıgönülden tebrik ve takdir ediyorum. Birbirimizin eksiğini kapatarak bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz."

Genel Başkan Arıcan: "Konya, TYB Felsefesinin En İyi Temsil Edildiği Yerdir”



Genel kurula katılarak bir konuşma yapan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, sözlerine merhum Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan'ın 1967 yılında yazdığı ilk şiiri olan "Çizgilerde Yaşamak" dizeleriyle başladı. Konya Şubesi'nin TYB çatısı altındaki özel konumuna dikkat çeken Arıcan, birliğin bir "İrfan Ocağı" olma misyonunu vurguladı.

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Mehmet Doğan ağabey, sadece bir teşkilat başkanı değil; Akif'in, Topçu'nun duruşunu ete kemiğe büründürmüş bir mütefekkirdi. Onun vasiyeti, Yazarlar Birliği'ni bir 'İrfan Ocağı' olarak yaşatmaktır.



Konya şubemiz, kurulduğu günden bugüne TYB'nin kuruluş felsefesini, vizyon ve misyonunu en iyi temsil eden yerdir. Biz, Konya'daki bu bereketli faaliyetlerle iftihar ediyoruz. 2025 yılı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde Cumhurbaşkanlığı tarafından TYB'ye verilen ödül, aslında yarım asırlık bir emeğin, malumun ilanıdır. Bu başarıda Konya şubemizin yürüttüğü o büyük 'kültür kervanı'nın payı büyüktür.



Dijitalleşmenin ve yapay zekanın dünyayı kuşattığı bu dönemde; edebiyata, milli tarihimize ve milli mefküremize daha fazla sahip çıkmalıyız. Konya, sadece Türkiye'nin değil, gönül coğrafyamızın da kalbidir. Mevlâna Şiir Günleri gibi uluslararası boyuta taşınan etkinliklerle bu kalbin atışını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu bayrağı layığıyla taşıyan Ahmet Köseoğlu başkanımıza ve tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum."

Ahmet Sorgun: "TYB, Sorumluluk Üstlenenlerin Adresidir”



TYB Konya Şubesi'nin kurucularından, önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, genel kurulda yaptığı konuşmada Yazarlar Birliği'nin "sağduyu" ve "sorumluluk" merkezli yapısına dikkat çekti. Sorgun, TYB'nin sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, bir mektep olduğunu vurguladı.



Ahmet Sorgun, konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:



"Öncelikle belirtmeliyim ki; Yazarlar Birliği benim için kendi alanında sağduyuyu temsil eden, küçük meselelere takılmadan yol yürüyen bir kurumdur. En önemlisi de başkasına iş tarif etme kolaycılığına sapmadan, 'Ben ne yapabilirim?' diyerek sorumluluk üstlenenlerin adresidir. Rahmetli Sabahattin Zaim hocamız, İslam dünyasındaki pek çok devlet adamının konuşmasına besmele ile başladığını ancak Türkiye'de bunun bazen ihmal edildiğini söylerdi. Bugün Ahmet Köseoğlu Başkanımızın bu hassasiyeti gözeterek söze başlaması beni ziyadesiyle memnun etti.

Kur'an-ı Kerim'in en uzun kıssası olan Hz. Yusuf kıssasını bir arife sormuşlar, o da yemeğin soğumaması için en kısa haliyle; ‘Yusuf'u kuyuya attılar, Mısır'a Sultan yaptılar' diye özetlemiş. Bizim genel kurulumuzun da bu öz ve bereketli anlayışla geçeceğine inanıyorum.



Bu şehirde pek çok sivil toplum kuruluşunun başkanlığını ve yöneticiliğini yaptım. Ancak büyük bir iftiharla söylemeliyim ki; TYB Konya Şubesi'nin kurucusu olmak ve hala bir müntesibi olarak bu çatıda bulunmak benim için büyük bir onurdur. Hayatım boyunca Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'a, Aliya İzzetbegoviç'ten Hasan Turabi'ye kadar pek çok fikir ve eylem insanıyla tanışma, konuşma imkânı buldum. Yazarlar Birliği, işte bu büyük düşünce dünyasının Konya'daki nefesidir. Bu mirasa sahip çıkan tüm dostları selamlıyorum."

TYB Şeref Kurulu'nun Yeni Üyeleri Seçildi



Konuşmaların ardından Ahmet Akman'ın başkanlığında oluşturulan Divan Heyeti, genel kurulun gündem maddelerini üyelerin onayına sundu. Faaliyet ve denetim raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından, TYB Konya Şubesi'ne uzun yıllar emek veren, şehrin kültürel kalkınmasında büyük pay sahibi olan isimler onurlandırıldı.



Ahmet Sorgun, Ahmet Kazım Ürün, Nazmi Zengin, Salih Sedat Ersöz ve Melahat Ürkmez'den oluşan Şeref Kurulu üyelerine, protokol tarafından teşekkür belgeleri TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Enes Kala ve Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu tarafından takdim edildi. Tören sırasında duygusal anlar yaşanırken, TYB'nin bir "vefa kurumu" olduğu mesajı verildi.

Seçim Sonuçları ve Yeni Yönetim Şekillendi: Ahmet Köseoğlu Yeniden Başkan



Genel kurulun son maddesinde yapılan seçimler neticesinde, TYB Konya Şubesi'nin yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi. Tek liste ile gidilen oylamada, Ahmet Köseoğlu başkanlığındaki liste üyelerin tamamının desteğini aldı.



Yönetim Kurulu: Ahmet Köseoğlu, Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Prof. Dr. Nuri Şimşekler, Doç. Dr. Zehra Odabaşı, Dr. Ümit Savaş Taşkesen, Prof. Dr. Oktay Sarı, Prof. Dr. Murat Ak, Atilla Yaramış, Ahmet Demirel, Vural Kaya, Saffet Yurtsever, Ahmet Aka, Fahri Özçakıl, Birgül Yangın Aslanoğlu, Zafer Karakuş, Osman Bozdemir, Fatma Nur Uysal Pınar, Ruşen Eşref Bayraktar.

Denetim Kurulu: Prof. Dr. Ahmet Akman, Prof. Dr. Bekir Biçer, Hakan Bahçeci, Prof. Dr. Kemal Kahramanoğlu, Bedir Köseoğlu, Mustafa Güden.

Teşekkür konuşması için tekrar kürsüye gelen Köseoğlu, yeni dönemde de Konya'nın kültür bayrağını daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti. Genel kurul, aile fotoğrafı çekimi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

