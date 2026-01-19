GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Üç gün önce emekli olmuştu! İş kazasında yaşamını yitirdi

Üç gün önce emekli olmuştu! İş kazasında yaşamını yitirdi
Ankara’da bir taş ocağında çalışan işçi geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralandı. Olaydan üç gün önce emekli olduğu öğrenilen işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'da taş ocağında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi yaşamını yitirdi.

Olay Çubuk ilçesinde bulunan bir taş ocağında 20 Aralık 2025 tarihinde meydana geldi.

Kayaçları kırmaya yarayan makineyi kullanan K.Y. (53) yaşanan iş kazası sonucunda ağır yaralandı.

KAZADAN ÜÇ GÜN ÖNCE EMEKLİ OLMUŞTU

Olaydan üç gün önce emekli olduğu ancak maddi imkansızlardan dolayı tekrar çalışmaya devam ettiği iddia edilen K.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen K.Y. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUMLU MÜDÜR TUTUKLANDI

Olayla ilgili iş yerinden sorumlu müdür U.K. gözaltına alındı. U.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

