Yapımcı Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 

