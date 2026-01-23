Sosyal medyanın tozunu attıran "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusunda taşlar yerine oturuyor. Birçok kişi işlem kalabalığı içinde boğulurken, mantığı en sade haliyle kuranlar doğru sonuca ulaşıyor. İster matematik deyin ister dikkat testi; bu sorunun gerçek kazananları belli.
Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?
Sorunun kalbi "Yarısı 4 olan sayı" ifadesinde atıyor. Eğer bir sayının yarısı 4 ise, o sayının kendisi tartışmasız bir şekilde 8'dir. Sorunun kurgusu ne kadar dolambaçlı görünürse görünsün, odaklanılması gereken asıl değer, bu tanımın temsil ettiği 8 rakamıdır. Kelime oyunlarını bir kenara bırakıp direkt hedefe kilitlenenler için sonuç değişmiyor.
Cevap: 8
