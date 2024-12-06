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Yeşilova’da 8 bin 500 yıllık kemik aletler

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Yeşilova’da 8 bin 500 yıllık kemik aletler
İzmir’in Bornova ilçesindeki Yeşilova kazılarında, 8 bin 500 yıl öncesine ait kemik malzemeden iğneler ve kesici alet olarak kullanılan saplar bulundu. Buluntuların öneminden bahseden Doç. Dr. Zafer Derin, “Bu aletler farklı boyutlarda olabiliyor. Ayrıca günlük yaşam içindeki en doğal maddeyi bile el aletine dönüştürerek, kullandıklarını gösteriyor“ dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor. Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan, ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi.

'FARKLI TÜRDE BULGULARLA KARŞILAŞIYORUZ'

Kazı çalışmalarının yürütüldüğü Yeşilova'da bu yılki çalışmalarda, 8 bin 500 yıl öncesine ait kemik malzemeden iğneler ve kesici alet olarak kullanılan saplar bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Günümüzden 8 bin 500 yıl önce ilk köy yerleşimi olarak kurulan Yeşilova Höyüğü'nde 2005 yılından beri kazılar sürüyor. Bu yıl birçok farklı türde bulgularla karşılaşıyoruz. Bu yılın ilginç buluntulardan biri de kemik aletler. Çok farklı nitelikte deliciler ve iğneler var. O günkü koşullarda iğne, dikmek ve deriyi işlemek için kullandıkları el aletleri. Özellikle o dönem metali bilmedikleri için dikiş dikmek için kemikten iğne yapıp, kullanıyorlar. Yaptıkları objeyi de günlük yaşantılarında kullanıyorlar. Bu da günlük yaşam içinde yoğun bir üretim faaliyetini gösteriyor. Buluntuların içlerinde farklı objeler de var. Kemik saplar ucuna taş aletler takılarak kullanılıyor. Derileri işlemek için ve kesmek için kullandıkları bugünün neşteri gibi kullanılan aletler var. Bu aletler farklı boyutlarda olabiliyor. Günlük yaşam içindeki en doğal maddeyi bile el aletine dönüştürerek, kullandıklarını gösteriyor" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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