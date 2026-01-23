GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Yolcu otobüsü polis noktasına çarptı: 4 polis yaralandı

Yolcu otobüsü polis noktasına çarptı: 4 polis yaralandı
Bitlis’te şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün kontrolden çıkarak polis uygulama noktasına çarpması sonucu 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Diyarbakır'dan Bitlis istikametine gelen C.D. yönetimindeki Yeşil Erciş firmasına ait 46 AEG 334 plakalı yolcu otobüsü, Arıcılık mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kulübedeki 4 polis memuru hafif yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otobüs, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledilerek Bitlis Otogarı'na götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

