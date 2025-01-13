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Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sibel Elmas
Muhabir

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Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yaptı. Zam sonrası YHT hatlarındaki yeni bilet fiyatları belli oldu.

Ankara - İstanbul bilet fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye yükseltilirken, Ankara - Konya hattında fiyat 250 TL'den 360 TL'ye çıktı. Ankara - Eskişehir bilet fiyatı ise 280 TL'den 390 TL'ye yükseldi.

Konya'dan diğer illere yönelik YHT fiyatlarında da artış yaşandı:

Konya - İstanbul: 790TL'den 1140 TL'ye

Konya - Eskişehir: 390 TL'den 560 TL'ye

Konya - Sivas: 800 TL'den 1010 TL'ye

Konya - Karaman: 175 TL'den 250 TL'ye

Konya - İzmit: 600 TL'den 750 TL'ye

Konya - Kırıkkale 600 TL, Konya - Yozgat ise 830 TL oldu.

TCDD, hızlı tren bilet fiyatlarına 2022'de 5 kez, 2023 yılında ise 3 kez zam yapmıştı.

YHT bilet fiyatlarına en son geçtiğimiz yıl eylül ayında artış yapılmıştı.

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