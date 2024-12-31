2024’te Konya’da neler yaşandı? İşte 1 yılın panoraması

Acısıyla tatlısıyla koca bir yılı geride bıraktık. 2024 yılına dair üzerinden aylar geçen ancak dün gibi hafızalara kazınan haberleri sizin için derledik.

4 OCAK 2024

Konya'nın Selçuklu ilçesi 1.Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Sadullah Kaya isimli işçi kesme makinası ile duvar arasına sıkıştı. Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

29 OCAK 2024

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan Suriye uyruklu aile, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Evde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

23 ŞUBAT 2024

Selçuklu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki tarım sulama aletleri üreten fabrikada meydana gelen yangın büyük çaplı maddi hasara sebep oldu.

25 ŞUBAT 2024

Konya Karatay'da meydana gelen olayda 9 yaşındaki çocuk amcasının ölümüne neden oldu. Yeğeni ile silahını temizleyen amca, çocuğun tetiğe dokunması sonucu göğsünden vuruldu. Amca olay yerinde hayatını kaybetti.

14 MART 2024

Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı Konya'da düştü. Yaşanan kazada pilot uçak düşmeden önce paraşütle atladı.

17 MART 2024

31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'ya geldi. Kılıçarslan meydanında gerçekleştirilen mitinge binlerce Konyalı katıldı.

19 MART 2024

Meram Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralandı.

26 MART 2024

Akşehir tren garı kavşağında yaşanan kazada 4 tır birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı.

31 MART 2024

34 siyasi parti adayının yarıştığı 206 binden fazla sandığın kurulduğu 31 Mart yerel seçimleri gerçekleştirildi. Konya'da bir milyondan fazla seçmen sandığa gitti. Konya'da AK Parti Büyükşehir ve merkez 3 ilçeyi kazandı.

20 NİSAN 2024

Karatay ilçesinde vatandaşların araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde göğsünden tek kurşunla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

26 NİSAN 2024

İstanbul'da görevli Konyalı polis memuru görev sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit oldu. Emrah Büke Ereğli'de toprağa verildi.

2 MAYIS 2024

Selçuklu ilçesinde trafikte yaşanan kavgada kan aktı. Tartışmanın uzaması sonucu bir kişi kalbinden aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.

11 MAYIS 2024

Sillede yaşanan olayda bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Aralarında husumet bulunan iki kişi cadde üzerinde tartıştı. Sıtkı Fidan aldığı bıçak darbesi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

15 MAYIS 2024

Konya'da aynı gün 2 saat arayla iki kişi vuruldu. İki olayında şüphelisi aynı kişi çıktı. Vurulan şahıslarından biri hayatını kaybetti.

15 MAYIS 2024

Ereğli'de yaşanan kazada tır sulama kanalına uçtu. Yaşanan kazada sürücü Emre Tekin hayatını kaybetti.

20 MAYIS 2024

Selçuklu ilçesinde 4. Kattan düşen 40 yaşındaki ms hastası kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

26 MAYIS 2024

Selçuklu ilçesi yeni İstanbul caddesinde meydana gelen kazada motosiklet otomobilin altına girdi. Yaşanan feci kazada motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi hayatını kaybetti.

29 MAYIS 2024

Bahar sağanakları birçok noktada sağanak ve dolu etkili oldu. Karapınar'da etkili olan dolu ekinlerde zarara yol açtı. Cihanbeyli ilçesinde etkili olan yağış ise sele neden oldu.

30 MAYIS 2024

Beyşehir Antalya karayolunda meydana gelen kazada kamyon devrilip karşı şeride geçerek işçilerin bulunduğu minibüse çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.

3 HAZİRAN 2024

Selçuklu ilçesi Ankara caddesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Hakan Hilaltekin hayatını kaybetti.

5 HAZİRAN 2024

Selçuklu ilçesinde 2 kız kardeş 2 saat arayla ölü bulundu. Kardeşlerden biri apartman bahçesinde diğeri ise birkaç saat sonra ikametinde ölü bulundu. İki kardeşinde intihar ettiği tespit edildi.

10 HAZİRAN 2024

1992 yılında yayın hayatına başlayan KONTV 2024 yılında 32 yaşına girdi.

22 HAZİRAN 2024

Karatay ilçesi İsmil Mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada yoldan çıkan otomobil devrildi. Korkunç kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

24 HAZİRAN 2024

Derebucak Antalya karayolunda meydana gelen kazada otomobil ve cipin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

24 HAZİRAN 2024

Selçuklu ilçesindeki bir sitede meydana gelen olayda 4 çocuk annesi Ümmü Döğer, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan daha sonra aynı silahla olay yerinde canına kıydı.

29 HAZİRAN 2024

Konya'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü tırla çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti 14 kişi yaralandı.

5 TEMMUZ 2024

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 33 yaşındaki Cebrail Acar şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası şehit, Konya Ereğli'de toprağa verildi.

6 TEMMUZ 2024

Ereğli'de aralarında husumet bulunan tır şoförleri yolda karşılaştı. Çıkan tartışmada tır sürücüsü baba ve oğlu bıçaklandı. 15 yaşındaki Mehmet Kurtboğan hayatını kaybetti.

10 TEMMUZ 2024

Kulu'da meydana gelen yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti. Müstakil evde meydana gelen yangında 80 yaşındaki anne ile 45 yaşındaki oğlu kurtarılamadı.

10 TEMMUZ 2024

Selçuklu ilçesinde evinin tadilatını yapmak isteyen 73 yaşındaki adam çıktığı merdivenden düştü. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

11 TEMMUZ 2024

Meram'da sulama kanalında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın vücudunda mermi girişi ve yanında silah bulundu. Ölen kişinin 19 yaşındaki Abidin Çay olduğu öğrenildi.

4 AĞUSTOS 2024

Seydişehir'de yaşanan korkunç olayda 25 yaşındaki İsmet Koç odasında bilgisayar parçaları ile uğraşırken elektrik akımına kapıldı. Talihsiz genç hayatını kaybetti.

5 AĞUSTOS 2024

Karatay'da araç içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede 51 yaşındaki Şerafettin Kazcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

5 AĞUSTOS 2024

Doğanhisar ilçesinde serinlemek için gölete giren vatandaştan haber alınamadı. 30 yaşındaki Ramazan İçöz'ün cansız bedeni göletten çıkarıldı.

6 AĞUSTOS 2024

Konya Beyşehir karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Maddi hasarlı kazada aracın yere savrulan parçalarını toparlamak isteyen 23 yaşındaki sürücü başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

9 AĞUSTOS 2024

Selçukluda bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

9 AĞUSTOS 2024

Konya-Afyonkarahisar karayolunda yaşanan kazada otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu bir bebek hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi de yaralandı.

10 AĞUSTOS 2024

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. Yaşanan kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

17 AĞUSTOS 2024

Konya'ya cenazeye gelenleri taşıyan araç yoldan çıkarak takla attı. Korkunç kazada 4 kişi öldü 2 kişi ise yaralandı.

18 AĞUSTOS 2024

Kulu'da bir apartman inşaatında meydana gelen kazada 19 yaşındaki işçi asansör boşluğuna düştü. Genç işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

20 AĞUSTOS 2024

Konya-Kırıkkale yolunda meydana gelen kazada tır yol kenarında mola için duran minibüse çarptı. Feci kazada minibüste bulunan aileden anne hayatını kaybetti.

20 AĞUSTOS 2024

Akşehir ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile tır çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

22 AĞUSTOS 2024

Selçuklu'da boşanma aşamasındaki adam eşini otomobil içerisinde öldürdü. Aracın içerisinde eşinin cansız bedeni ile polis karakoluna giden zanlı tutuklandı.

25 AĞUSTOS 2024

Kulu'da eşi ile tartışan adam pompalı tüfekle eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki minik kız kurtarılamadı.

30 AĞUSTOS 2024

Konya-Afyonkarahisar karayolunda yaşanan feci kazada otomobil kamyona çarptı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

5 EYLÜL 2024

Selçuklu ilçesinde polis ekipleri çalıntı bir aracı takibe aldı. Kaçan şüpheliler polise ateş açtı. Yaşanan çatışmada 2 polis memuru yaralandı.

9 EYLÜL 2024

Konya'da obruk sayısının yapılan son araştırmalar sonucunda 3 bine yaklaştığı tespit edildi.

10 EYLÜL 2024

Karapınar'da meydana gelen kazada tırın devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

10 EYLÜL 2024

Seydişehir'de yaşanan kazada 75 yaşındaki traktör sürücüsü hayatını kaybetti. Traktöre takılı olan pulluk bozulunca araçtan inen talihsiz adam traktörün bir anda hareket etmesi sonucu altında kalarak can verdi.

10 EYLÜL 2024

Selçuklu ilçesinde bulunan bir masaj salonunda genç bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. 30 yaşındaki kadını, defalarca şikayetçi olduğu eski erkek arkadaşının öldürdüğü tespit edildi.

12 EYLÜL 2024

Konya'da bir avukat uyuşturucu kuryesi çıktı. Şüphe üzerine aracında arama yapılan avukatın aracından koli içerisinde uyuşturucu bulundu. Avukat tutuklandı.

16 EYLÜL 2024

Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon, 50 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil ile çarpıştı. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

16 EYLÜL 2024

Selçuklu ilçesi Uluyayla Köprüsünde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil köpründen aşağıya düştü. Sürücü Merve Kübra Gümüşçü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

19 EYLÜL 2024

Cumhurbaşkanının imzası ile Valiler Kararnamesi resmi gazete yayımlandı. Konya valisi Vahdettin Özkan Manisa'ya atandı. Konya'nın yeni Valisi ise İbrahim Akın oldu.

21 EYLÜL 2024

Kulu'da bir apartmanın önünde hareketsiz yatan birinin görülmesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Gelen ekipler Ayhan Çelik isimli şahsın ölmüş olduğunu belirledi.

30 EYLÜL 2024

Konya-Karapınar yolunda meydana gelen feci kazada ticari araç tıra arkadan çarparak taklalar attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

7 EKİM 2024

Meram ilçesinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Sürücü ise genç kızı olay yerinde bırakarak kaçtı. Sürücü daha sonra karakola gidip teslim oldu.

8 EKİM 2024

Alkollü sürücü dehşet saçtı. 24 yaşındaki sürücü motosiklete arkadan çarparak 2 kişinin ölümüne neden oldu. Yoluna devam eden sürücü bu kez ikinci bir kazaya neden oldu. Ardından bir kazaya daha sebep olan tır sürücü yakalandı.

13 EKİM 2024

Konya Barosu seçime gitti. Seçim sonucunda Avukat Oktay Unkur 2. kez daha Baro Başkanı seçildi.

13 EKİM 2024

Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda sinir krizi geçirdiği için eve ekip çağrılan adam bir anda polislere bıçakla saldırdı. Polis memuru Mustafa Topuz'u sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. 33 suç kaydı bulunan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

16 EKİM 2024

2.si düzenlenen Ayakkabı Fuarı kapılarını açtı. Yerli ve yabancı bir çok firmanın katıldığı fuara ilgi oldukça yoğun oldu.

18 EKİM 2024

Meram Kaşınhanı mahallesinde bulunan sulama kanalında erkek ceset bulundu. Cesedin 5 gündür kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Satılmış Sıvacı'ya ait olduğu belirlendi.

19 EKİM 2024

11.si düzenlenen Konya Kitap Günleri yine yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Birçok yazarın söyleşi ve imza günü ile renklenen Fuar 9 gün boyunca misafirlerini ağırladı.

21 EKİM 2024

4 kişinin karıştığı kavga cinayetle sonlandı. Oğuzhan Yaşar aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

26 EKİM 2024

Meram ilçesinde yaşanan olayda boşanma aşamasında olan karı koca tartışması cinayetle bitti. 45 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir eşi tarafından 17 bıçak darbesi ile öldürüldü.

27 EKİM 2024

Beyşehir Doğanbey mahallesinde bir evde başlayan yangın bitişikteki iki eve de sıçradı. Büyüyen yangın sonucu 3 ev kül oldu.

29 EKİM 2024

Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada araç bir ağacın gövdesine çarparak durabildi. Kazada üniversite öğrencisi sürücü gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

30 EKİM 2024

Hac için kura çekimleri gerçekleştirildi. 1 milyon 849 bin 584 kişi kura çekimine katıldı.

2 KASIM 2024

Karatay ilçesi İsmil Mahallesinde Tartıştığı eşi araziye götüren adam eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

10 KASIM 2024

Çumra'da meydana gelen kazada pancar yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

10 KASIM 2024

Kulu'da husumetlilerin tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti.

11 KASIM 2024

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Konya'da 4 milyon adet fidan toprakla buluştu.

13 KASIM 2024

22 yaşındaki gencin kullandığı tır babasının idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

13 KASIM 2024

Meram ilçesinde çöp kutusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu. Ölüme terk edilen bebek hastaneye kaldırıldı. Vicdansız anne sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

16 KASIM 2024

Konya Karapınar karayolunda meydana gelen kazada polis minibüsü ile otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

17 KASIM 2024

Beyşehir Antalya karayolunda yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza yapan bir araca yardım için duran sürücü başka bir otomobilin kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

18 KASIM 2024

Yılın ilk karı Alacabel mevkiine düştü. Kısa süreli devam eden kar 3 kilometrelik alanı beyaza bürüdü.

21 KASIM 2024

Selçuklu ilçesi Yazır mahallesinde galericide çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Silahlı saldırıya uğrayan Muhammed Paytar hayatını kaybetti.

22 KASIM 2024

6 Şubat asrın felaketi sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da büyük bir seferberlik gerçekleştirdi. Tüm çabaları için Hatay'da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Uğur İbrahim Altay'ı Fahri doktora unvanına layık gördü.

24 KASIM 2024

Konya ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşandı. Birçok ilçede okullar tatil edildi.

28 KASIM 2024

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllerine bu yıl Konya'dan üç isim damgasını vurdu. Üç isimde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

29 KASIM 2024

2004 yılında ilki gerçekleştirilen Ufuk Turu Bu yıl Konya'da düzenlendi. 40 ilden STK'ların katıldığı çalıştayın bu yıl 19.su düzenlendi.

2 ARALIK 2024

2-6 aralık tarihleri arasında Konya Aile Hekimleri iş bıraktı. 1 Kasım'da yürürlüğe giren yönetmeliğe karşı iş bırakma eylemi başlattı.

7 ARALIK 2024

Vuslat'ın 751.yıldönümü Konya'da düzenlenen programla başladı. Şeb-i Arus haftasında Konya'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

8 ARALIK 2024

Baas rejiminin çökmesi sonucu Konya'da bulunan Suriyeliler Konya'da kutlama yaptı.

12 ARALIK 2024

Konya-Ankara karayolunda meydana gelen kazada otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

14 ARALIK 2024

Bozkır'da gece saatlerinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangından kurtulamayan Mustafa Deniz'in cansız bedenine ulaşıldı.

14 ARALIK 2024

Derebucak'ta otomobil ve hafif ticarin karıştığı kazada hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

15 ARALIK 2024

Karatay Caddesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kavgası cinayetle bitti. Taksi şoförlüğü yapan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Peker bıçaklanarak öldürüldü.

16 ARALIK 2024

Karapınar'da yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kimyasal yüklü tankerin devrilmesi ekipleri de alarma geçirdi.

17 ARALIK 2024

TBMM başkanı Numan Kurtulmuş Konya'ya geldi. Kurtulmuş bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiği Konya'da Şeb-i Arus'a katıldı.

18 ARALIK 2024

Beyşehir'de yayla evinde çıkan yangında evde bulunan Zeki ve Aynur Özbay çifti hayatını kaybetti.

18 ARALIK 2024

Karatay ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna soygun girişiminde bulunuldu. Hırsız polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Etkisiz hale getirilen saldırgan yakalandı.

19 ARALIK 2024

Karatay ilçesinde meydana gelen kazada otomobil kamyon arkasına bağlı olan römorka arkadan çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

22 ARALIK 2024

Karatay'da dünürlerin kavgasında kan aktı. Alacak verecek kavgası sonucu Süleyman Kıyak Hayatını kaybetti.

(Büşra Üstündağ)

Kaynak: Haber Merkezi