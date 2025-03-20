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21 Mart Cuma günü Konya’da okullar tatil mi? İşte detayar

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21 Mart Cuma günü Konya’da okullar tatil mi? İşte detayar
Konya’da yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 21 Mart Cuma günü bazı ilçelerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. İşte 21 Mart Cuma günü kar tatili olan ilçeler....

Konya'da dün sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.

Bununla birlikte bazı ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

HADİM
Hadim Kaymakamlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre 21 Mart Cuma günü olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

TAŞKENT
Taşkent ilçesinde de 21 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

BOZKIR
Bozkır Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 21 Mart 2025 Cuma günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

GÜNEYSINIR
Güneysınır Kaymakamlığı da 21 Mart 2025 Cuma günü elverişsiz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği kararını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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