GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

6 Şubat felaketinde Konya’daki öğrenciler depremzedelere destek oldu! “Hemen harekete geçtik’’

- Güncelleme Tarihi:

6 Şubat felaketinde Konya’daki öğrenciler depremzedelere destek oldu! “Hemen harekete geçtik’’
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya’daki Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri yaklaşık soğuğa dayanıklı yaklaşık 1000 uyku tulumu dikip deprem bölgelerine ulaştırdı. Okul Müdürü Ferruh Can, “Bine yakın uyku tulumlarını üretip deprem bölgelerimize gönderdik. Tulumları soğuk havalara dayanıklı bir şekilde üretmeyi amaç edindik. Oradaki insanlara katkı sağlamış olmayı görmek bizi sevindirdi” dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde tüm Türkiye, hem arama- kurtarma hem de gıda, giyecek, barınma ve ısınma amaçlı tüm ihtiyaçlarına yönelik tek yürek oldu. Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu iyilik hareketine katılarak öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte yaklaşık 1000 adet uyku tulumu üretip deprem bölgelerine gönderdi.

‘Hemen harekete geçtik'

Kısıtlı imkanlarla uyku tulumu diktiklerini anlatan Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ferruh Can, "6 Şubat sabahı uyandığımızda 11 ilimizde büyük bir depremin olduğunu gördük. Büyük bir hüzün ve büyük bir üzüntüyle karşılaştık. İdareci arkadaşlarımızla bir araya gelip düşündük. Okul olarak ne yapabiliriz, nasıl destek sağlayabiliriz bunu düşündük. Moda tasarım alanımızda görevli öğretmenlerimizle toplantı yapıp hemen harekete geçtik. Okulumuzun ve bizim imkanlarımızın kısıtlı olmasından kaynaklı yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmaya çalıştık ve uyku tulumu üretmeye başladık. Kahramanmaraş ve Hatay'a İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde gönderdik” dedi.

‘Katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize'

Ferruh Can, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz fedakârca çalıştı. Bir nebze olsun insanımıza ve ülkemize katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Bine yakın uyku tulumu üretip deprem bölgelerimize gönderdik. Tulumları soğuk havalara dayanıklı bir şekilde üretmeyi amaç edindik. 1'inci sınıf malzemelerden üreterek katkı sağlamaya çalıştık. Oradaki insanlara katkı sağlamış olmayı görmek bizi sevindirdi. Bir nebze de olsa ülkemize devletimize katkı yaptık” diye konuştu.

Kaynak: DHA

  • #Konya #6 Şubat depremi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER