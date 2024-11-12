AKOM DUYURDU | Konya’da bir otobüs hattının güzergahı değiştirildi!

Konya Büyükşehir Belediyesi AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) tarafından yapılan açıklamada, 42 nolu Kurtuluş Hattı güzergahında değişiklik yapıldığı duyuruldu.

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre Konya'da toplu taşıma sisteminde önemli bir değişiklik yapıldı. 42 Nolu Fevziçakmak Otobüs Hattı'nın güzergahı, yolcuların daha konforlu seyahat edebilmesi için yeniden düzenlendi.

Yeni güzergah ile birlikte otobüsler artık daha farklı bir rotada hizmet verecek.

Yeni güzergahta neler değişti?

42 Nolu Fevziçakmak Otobüs Hattı'nı kullanan vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Yeni düzenleme ile birlikte otobüsler, Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nden Keçeciler Caddesi üzerinden Başak Caddesi'ne çıkacak şekilde hizmet verecek.

Bu sayede hem yolculuk süreleri kısalacak hem de güzergah üzerindeki yoğunluk azaltılacak.

Değişiklik tarihi: 12 Kasım Salı

Yolcuların bu değişikliği dikkate alarak ulaşım planlamalarını yapmaları önemle rica edildi.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi