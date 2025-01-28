ANMEG VAKFI’ndan AK Parti Meram teşkilatına ziyaret!

Ziyarette Anmeg Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, Başkan vekili Mustafa Tatlısu, Mütevelliler Nurettin Bay, İlker Özkan ve Kontv Haber Müdürü İbrahim Arıcı hazır bulundu.
Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Başkan Özer, Munlafalıoğlu'na başarılar diledi. Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu'da Anmeg Vakfı yayın kuruluşları ve özellikle şehrin kanalı Kontv'nin insanlığa ve Konya'ya hizmetini takdirle takip ettiklerini söyleyerek yapılan çalışmalarda başarılar diledi.
Kaynak: Haber Merkezi