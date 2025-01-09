Beyşehir sise teslim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinden beri etkili olan sisli hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Karayollarının bazı kesimlerinde görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesi sonucu ilçe merkezini diğer il ve ilçelere bağlayan güzergahlarda da ulaşımda sürücüler güçlük yaşıyor.

Sürücüler, sis farlarını yakarak seyretmeleri ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor. Öte yandan, sisli hava nedeniyle Beyşehir Gölü de görünmez oldu. Göl yüzeyinin de sisle kaplanması nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi neticesinde birçok balıkçı avlanma mesaisine ara verdi.

Kaynak: İHA