Her Konyalı en az bir kere geçmiştir! Geçmişi 17. yüzyıla dayanıyor

Konya şehir merkezinde tarihle doğayı bir araya getiren Kültürpark, şehrin önemli cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Konya şehir merkezinde yer alan ve yaklaşık 79.000 metrekarelik bir alanı kapsayan Kültürpark, şehrin tarihi dokusunu modern yaşamla buluşturan önemli bir rekreasyon alanı olarak dikkat çekiyor. Alâeddin Tepesi'nin kuzeybatısında, Ferhuniye Mahallesi sınırlarında konumlanan Kültürpark'ın kökleri, XVII. yüzyıla kadar uzanıyor.

Ekim ve otlak alanı olarak kullanılmış!

Parkın temelini oluşturan "Dede Bahçesi", Selçuklu döneminde Tacülvezir Külliyesi'nin güneyinde ekim ve otlak alanı olarak kullanılan bir tarla olarak biliniyor. 1945 yılında hazırlanan imar planında bu tarihi alan korunurken, 1954 yılında Leyla ve Ferzan Baydar tarafından hazırlanan planda bölge çocuk parkı ve hayvanat-nebat bahçesi olarak düzenlenmek üzere ayrıldı.

Konya fuarı ve kültür parkı adıyla hizmete açıldı!

1967 yılında Yavuz Taşçı ve Haluk Berksan tarafından hazırlanan plan, alanın "fuar ve kültür parkı" olarak yeniden düzenlenmesini öngördü. Dönemin Belediye Başkanı Ahmet Hilmi Nalçacı'nın öncülüğünde projeler hazırlanarak, 1970 yılında 45.000 metrekarelik ilk etap düzenlendi ve "Konya Fuarı ve Kültür Parkı” adıyla hizmete açıldı.

1980'li yıllarda raylı sistem güzergâhının parkın kuzeydoğu kısmından geçmesi, alanın genişletilmesini zorlaştırdı. 1992 yılında ise Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün tarafından yeni bir proje hazırlandı, ancak bu projenin yalnızca bir kısmı hayata geçirilebildi.

İçerisinde kütüphane bulunuyor!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek döneminde fuar alanı tamamen yeniden düzenlenerek, "Kültürpark” adıyla halkın hizmetine sunuldu. Bu kapsamda İl Halk Kütüphanesi de modern bir yapıyla yeniden inşa edildi.

Bugün Alâeddin Tepesi ile bütünleşen Kültürpark, dinlenme alanları, çay bahçeleri, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları ve geniş yeşil alanlarıyla Konya'nın en önemli rekreasyon bölgelerinden biri olarak şehir sakinlerine hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi