HSK Güz kararnamesi yayımlandı: Konya’da hangi değişiklikler oldu?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu. An itibariyle kararname yayımlandı. İşte Konya’ya atanan hakim ve savcılar...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hâkim ve savcıların mazerete dayalı atama kararları ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve kararların Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sitesinde açıklanacağını şu sözlerle duyurmuştu;
"Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı.
Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum."
HSK GÜZ KARARNAMESİ YAYIMLANDI
Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarının ardından ilerleyen saatlerde yargı teşkilatının merakla beklediği HSK Güz kararnamesi yayımlandı.
KONYA'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Kararnameye göre Konya Cumhuriyet Savcısı Samet Özcan, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mesut Kaygısız, Ankara Hakimliği'ne, Konya Hakimi Ayşe Kıvılcım Kavak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Dursun Ali Çöloğlu, Konya Hakimliği'ne atandı. Listeye göre Konya'ya şehir dışından gelen isim İzmir Cumhuriyet Savcısı Çağrı Levent Baytemur oldu. Baytemur, Konya Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
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