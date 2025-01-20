Hükümet kurmayları, Ekonomi Koordinasyon Kurulu nedeniyle Konya’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Ekonomi Koordinasyon Kurulu nedeniyle Konya’ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala veya Mustafa Elitaş Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılımlarıyla Ekonomi Koordinasyon Kurulu Konya'da gerçekleşecek. Hükümet kurmaylarının Konya'daki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan önce Eylem Toplantısı gerçekleştirecek. Ayrıca heyet üyelerinin kurul ve toplantılarından önce Valilik, İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Merkez İlçe Belediye Başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirilmesi planlanmakta. Öte yandan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ardından basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Kaynak: Haber Merkezi

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