İşte dolandırıcıların yeni yöntemi!

Dolandırıcılar şimdi de yapılan trafik kazası sonrası sürücüleri ve yakınlarını hedef aldı. Konya’da yaşayan Ahmet Özer’i arayan dolandırıcılar baltayı taşa vurdu. Özer, araştırmaları sonucu bunun yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu anladı. Özer, KONTV Haber aracılığıyla tüm vatandaşlara uyarıda bulundu.

Dolandırıcıların hedefinde şimdi de trafik kazası yapan sürücüler veya yakınları var.

15 BİN LİRA TALEP ETTİLER

Edinilen bilgiye göre Ahmet Özer isimli vatandaşın babasının yaptığı kaza sonrası sözde avukat, Özer‘den 15 bin lira talep etti, ancak durumdan şüphelenen Özer'in araştırmaları sonucu bunun yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu anladı.

BAROYA KAYITLI GERÇEK BİR AVUKATIN İSMİNİ KULLANMIŞ

Özer, yaptığı araştırmada sözde avukat olarak kendini tanıtan dolandırıcının, Baroya kayıtlı gerçek bir avukatın ismini kullandığını da ortaya çıkardı.



İşte, bunun yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu öğrenen Ahmet Özer, KONTV aracılığıyla konuya dikkat çekmek istedi. Kaynak: Haber Merkezi

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