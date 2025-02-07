Kapsül Teknoloji Platformu tarafından “Yüksek güç roket eğitimi’’ verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlama misyonuyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, “Yüksek Güç Roket Eğitimi” düzenledi. Katılımcılar, roketçilik ve havacılık meraklılarını bir araya getiren eğitimde orta ve yüksek irtifa roketlerini tasarlayıp üreterek gerçek bir fırlatma deneyimi yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu tarafından verilen "Yüksek Güç Roket Eğitimi” tamamlandı.

Katılımcılar, roketçilik ve havacılık meraklılarını bir araya getiren eğitimde orta ve yüksek irtifa roketlerini tasarlayıp üreterek gerçek bir fırlatma deneyimi yaşadı.

Eğitim sürecinde, katılımcılar OpenRocket yazılımı ile roket tasarımını öğrendi ve ardından Kapsül Teknoloji Platformu'nda roket üretim sürecini tamamladı.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından, Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen fırlatma etkinliğiyle program sona erdi.

Etkinliğin özel konuklarından biri de TEKNOFEST şampiyonu ve Gökova Havacılık ve Uzay Kulübü'nün kurucusu Can Gökovalı oldu.

Gökova Roket Takımı'nı oluşturarak, Roketsan sponsorluğundaki yarışmalarda Türkiye birinciliği elde eden isimlerden biri olan Gökovalı, etkinlik süresince katılımcılara roket tasarım süreçleri, fırlatma teknikleri ve mühendislik aşamaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Gökovalı, daha önce TEKNOFEST yarışmalarında dereceler elde eden takımlara rehberlik etmiş, özellikle gençlerin roket mühendisliği ve havacılık alanında kendilerini geliştirmelerine öncülük etmişti.

KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU'NDAN TEKNOLOJİYE MERAKLI GENÇLERE TAM DESTEK

Kapsül Teknoloji Platformu, teknolojiye meraklı gençleri bir araya getirerek onların yetkinlik kazanmasına olanak sağlamaya devam ediyor.

Bu eğitim, havacılık ve uzay teknolojilerine ilgi duyan herkes için önemli bir başlangıç noktası olurken, yeni projeler ve eğitimlerle daha fazla gencin bu alana yönlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi