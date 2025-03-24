Karapınar’da tedirgin eden gelişme: Aynı obruk yeniden çöktü!
Konya’nın Karapınar ilçesinde 6 yıl önce tarlada oluşan obruk toprak doldurulduktan sonra ekime devam edilirken, aynı yer tekrar çöktü.
Karapınar ilçesi Apak mevkiinde Ahmet Boztaş'a ait 220 dekar tarlada 6 yıl önce oluşan obruk, toprakla doldurularak ekime devam edildi.
Ancak geçtiğimiz günlerde tarla sahipleri, aynı noktada yeniden çökme meydana geldiğini fark etti. Tarlada herhangi bir sorun görülmeden uzun yıllar ekim yapılmasına rağmen, son dönemde yaşanan çöküntü tedirginlik oluşturdu. Çiftçiler, çöküntünün yaklaşık 15 gün önce meydana geldiğini tahmin ediyor.
Tarla sahibi Ahmet Boztaş, "6 yıl önce burada bir obruk oluşmuştu. Biz de burayı toprakla doldurduk, ekime devam ettik. Şimdi tarlayı sürmeye gittik, aynı yer tekrar çökmüş. Çöküntünün derinliği yaklaşık 8 metre. Aynı obrukta bir obruk daha oldu" dedi. Boztaş, 'Çöken yeri dolduracak mısınız' sorusuna ise "Şu anlık bilmiyoruz, çok derin" cevabını verdi.
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