Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubu yeni dönemde çalışmalarına başladı

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi bünyesinde Karatay Kent Konseyi Hizmet Binasında faaliyet yürüten Ortaöğretim Çalışma Grubu, Karatay'daki liselerde öğrencilere yönelik geniş çaplı çalışmalar gerçekleştiriyor.

GENÇLERİN KENDİLERİNİ KEŞFETMESİ SAĞLANIYOR

Karatay'da okullarda gençlerin akademik ve sosyal becerilerini artırmaya yönelik yapılan bu çalışmalar, farklı alanlardaki atölye faaliyetleri ve eğitici etkinlikler ile dikkat çekiyor. Bez çanta tasarım atölyesi, fotoğrafçılık atölyesi gibi yaratıcı etkinlikler sayesinde öğrenciler hem el becerilerini geliştirme hem de sanatsal yönlerini keşfetme imkânı buluyor. Ayrıca, düzenlenen kariyer günleri ile öğrenciler, geleceklerini şekillendirme ve farklı meslek alanları hakkında bilgi edinme fırsatına erişiyorlar.

ÖĞRENCİLERİN ARASINDA SOSYAL BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Bunun yanı sıra, tefsir dersleri gibi manevi gelişime yönelik eğitimler de öğrencilerin içsel dünyalarını zenginleştiriyor. Ortaöğretim Çalışma Grubu tarafından organize edilen MEKÂN buluşmaları, öğrencilere sosyal ortamda düşüncelerini paylaşma ve tartışma olanağı sunarken, düzenlenen kahvaltı ve piknik organizasyonları da öğrenciler arasındaki sosyal bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE KAPSAMLI DESTEK

Karatay Belediyesi'nin desteği ile yürütülen projeler, yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine de katkı sağlıyor. Eğitim hayatında başarılı olmanın yanı sıra özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Ortaöğretim Çalışma Grubu, öğretmenler ve aileler ile de iş birliği yaparak öğrencilerin çok yönlü bir eğitim sürecinden geçmelerine olanak tanıyor.

ÇALIŞMA GRUBU, ÖĞRENCİLERE REHBERLİK EDİYOR

Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine yönelik düzenlenen etkinlikler, aynı zamanda sosyal dayanışma ve sorumluluk bilinci oluşturarak öğrencilerin topluma daha faydalı bireyler olarak yetişmelerine de katkı sunuyor. Özellikle çevre bilinci, insan hakları, teknoloji kullanımı gibi konularda farkındalık kazandıran bu etkinlikler, öğrencileri hem daha bilinçli bireyler haline getiriyor hem de topluma karşı sorumluluk sahibi gençler olarak yetiştiriyor. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yeni eğitim döneminde bu çalışmaları genişleterek, daha fazla lise öğrencisine ulaşmayı ve gençlerin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesine rehberlik etmeyi planlıyor.

ÇALIŞMA GRUBUMUZ YENİ DÖNEMDE DE GENÇLERİMİZİN YANINDA

Karatay Belediyesi Kent Konseyi'nin faaliyetlerinin ilçeye çok önemli katkılar sunduğunun altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Ortaöğretim Çalışma Grubunun yeni eğitim-öğretim döneminde de önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca; Kent Konseyi Ortaöğretim Çalışma Grubu'nun çalışmalara dair yaptığı açıklamada, "Gençler, ülkemizin geleceği. Onların en iyi şekilde yetişmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız. Ortaöğretim Çalışma Grubu, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım atıyor. Öğrencilerimizin başarıları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Sibel Elmas)