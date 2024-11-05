GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya-Aksaray yolunda kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

Konya-Aksaray yolunda kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı
Aksaray’da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya karayolu Sultanhanı ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. M.K. (43) idaresindeki 42 EF 459 plakalı İveco marka kamyonet, sanayi kavşağında A.O.A. (49) yönetimindeki 68 DS 842 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu kamyonetler hurdaya dönerken yolcu konumundaki N.A. (25) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER