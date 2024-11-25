Konya- Aksaray yolunda otomobille otobüs çarpıştı: 1 Kişi yaralandı
Aksaray-Konya yolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde seyreden otobüse çarparak yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden O.A. idaresindeki 42 CRH 19 plakalı otomobil, sürücünün buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 42 ADG 668 plakalı yolcu otobüsüne çarparak yoldan çıktı.
Refüje çıkarak durabilen otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. isimli kadın yaralandı.
Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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