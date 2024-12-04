Konya Çatalhöyük’te ziyaretçiler 9 bin yıl öncesini deneyimleme imkanı buluyor

Konya’nın Çumra ilçesinde 9 bin yıl öncesine ışık tutan UNESCO Dünya Mirası listesindeki Çatalhöyük’ün dijital dünyasında ziyaretçiler, 9 bin yıl öncesine gidiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 14 ay önce hizmete aldığı Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı ören yerinin tanıtımına katkı sağlıyor.

Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören merkeze gelenler, interaktif ve dijital ekranlarla kentin kapısız evleri, duvar çizimleri, kadın-erkek heykelcikleri, yırtıcı hayvan kemik ve pençeleri, çoklu mezarları ve tarımın izlerini keşfediyor.

Dünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Çatalhöyük'te kazı ve bilim dünyasında önemli keşiflerin kapısını aralayan buluntuların replikaları (sanat eserinin kopyası) da sergileniyor.

- "Ziyaretçileri interaktif ve dijital cihazlarla 9 bin yıl öncesine götürüyoruz"

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Sorumlusu Gülsün Ergen,ahşap konstrüksiyonlu karşılama merkezin Türkiye'de ilklerden olduğunu söyledi.

Merkezin, Çatalhöyük ören yerinin tanıtımına katkı sağladığına işaret eden Ergen, şöyle konuştu:

"Şu anda 1 yıl 2 ayı aşkın sürede 131 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. O dönemin yaşam biçimi, hayvan türü, bitki örtüsü ve arkeolojik kazıları gibi birçok konu hakkında bilgiler veriyoruz. Ziyaretçileri interaktif ve dijital cihazlarla 9 bin yıl öncesine götürüyoruz. Bunları rehbersiz dijital cihazlarla alabiliyorlar. Ziyaretçilerimiz ortalama 1,5-2 saat kadar vakit geçiriyorlar. İmitasyon eserlerimiz sergileniyor. Merkezde 260 kişilik konferans salonumuz ve kafemiz var. Merkezimiz bir müze niteliği taşıyor. Gelen ziyaretçilerimiz model evi deneyimleyebiliyorlar. O dönemin evine giriyorsunuz, 9 bin yıl önce bir ailenin yaşadığı evi düşünün, bu heyecan verici. Ziyaretçilerimiz merkezin çok güzel olduğunu verilen hizmetin de çok değerli olduğunu paylaşıyorlar."

Ergen, orijinal eserlerin Ankara Medeniyetler Müzesi ve Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğine değinerek, ziyaretçilerin merkezden sonra kazı alanını gezdiğini kaydetti.

Kaynak: AA