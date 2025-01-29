Konya’da 1450 metre yükseklikte yetişiyor! Yok olmak üzere

Konya ili sınırları içinde yetişen ve “Çoban Yastığı“ veya halk arasında “Kirpi Diken“i olarak bilinen bitki, dişotugiller familyasına ait çok yıllık, çalımsı bir bitkidir. Gevşek, dikenli ve öbek oluşturan yapısıyla dikkat çeken bu bitki, özellikle dış görünüşü nedeniyle “kirpiye benziyor“ ve bu adla anılmaktadır.

Konya bölgesinde, yalnızca bu yörede yetişen ve yerel endemik olan üç türü tespit edilmiştir. Bunlardan biri, Acantholimon Confertiflorum türüdür. Çiçekleri genellikle pembe renkte olan bu tür, Bozkır civarında yer almaktadır ve genellikle Astragalus (geven) stebi ile kalkerli topraklarda, 1100-1450 metre yüksekliğindeki killi yamaçlarda yayılmaktadır.

Yaz sonu çiçekleniyor!

Bu tür, 1970 yılında Bokhari tarafından bilim dünyasına tanıtılmış ve Acantholimon confertiflorum olarak adlandırılmıştır. Başta Konya olmak üzere, son yıllarda Karaman-Bucakkışla gibi yakın il sınırlarında da görüldüğü bildirilmiştir. Çiçeklenme dönemi ise Ağustos ve Eylül ayları arasındadır.

Koruma altında!

Bokhari, bu bitkinin adını, çiçeklerinin yoğunluğuna atıfta bulunarak "confertiflorum" olarak belirlemiştir. Dünya Bitki Koruma Konseyi, bu türü yok olma tehlikesi altındaki bitkiler arasında sınıflandırarak kırmızı listeye almış ve EN (endangered) yani "tehlikede" kategorisinde değerlendirmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi