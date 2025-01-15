Konya’da avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Konya’da ev ve otomobilinde 46 uyuşturucu hap ve 124 gram esrar ele geçirilen Avukat Münir Muhammed Mert S. (28) gözaltına alındı. Münir Muhammed Mert S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Münir Muhammed Mert S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, avukatın merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada 46 uyuşturucu hap ve 124 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlu poşetler ele geçirildi.
Gözaltına alınan Münir Muhammed Mert S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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