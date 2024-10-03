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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 3 Ekim 2024 Perşembe günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

AYSEL SEVGİN
 

ERBAA
01-07-1939

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYFER PİŞKİN
 

KONYA
15-08-1971

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞENAY ŞAHİNER
 

ŞEFAATLİ
01-06-1980

YAZIR MEZARLIĞI

KEZİBAN ÇETİN
 

KONYA
01-01-1960

BEDİR MEZARLIĞI

NAZİFE BARDAKCI
 

HARMANCIK
22-05-1965

ULUIRMAK MEZARLIĞI

DÜRDANE TERLEMEZ
 

SEYDİŞEHİR
02-04-1940

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BÜLENT YÜKSEL
 

KONYA
10-03-1957

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUTTALİP DİKMEN
 

KARAPINAR
15-02-1952

ARAPLAR MEZARLIĞI

MERYEM KÜÇÜKMERAL
 

KONYA
25-02-1962

ULUIRMAK MEZARLIĞI

FADİME UYSAL
 

UMURLAR
01-07-1940

ULUIRMAK MEZARLIĞI

AKİF ŞEN
 

KARAKAYA
16-01-1959

ÜÇLER MEZARLIĞI

GÖKHAN ÖZKAN
 

DENİZLİ
21-06-1976

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA DEMİRKESEN
 

SİLLE
02-09-1932

MUSALLA MEZARLIĞI

HÜSNÜ KARA
 

İPEKLER
07-08-1937

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

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