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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 4 Ekim 2024 Cuma günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ALİ ŞEYHO
 

SURİYE
05-09-2024

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

SALİHA BEYAZKÜRKÇÜ
 

KONYA
10-05-1935

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE DEMİRCAN
 

KUYULUSEBİL
01-06-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

ALİ ERDAL
 

SARAYÖNÜ
01-01-1975

YAZIR MEZARLIĞI

MELİHA ŞAHİN
 

KİRAZOĞLU
01-05-1955

YAZIR MEZARLIĞI

HAYDAR CEYLAN
 

TEPEKÖY
01-01-1959

TEKKE MEZARLIĞI

AHMET ÇELİK
 

ÇUMRA
27-07-1970

YAĞBASAN MEZARLIĞI

ZEHRA GÖÇER
 

KARKIN
25-04-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUHAMMET ZAMA
 

AFRİN
20-08-2024

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

HAFİZE GENÇ
 

KONYA
10-05-1963

MUSALLA MEZARLIĞI

H. HÜSEYİN DENİZ
 

TAŞKENT
06-08-1933

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

NADİDE DOĞMUŞ
 

KONYA
28-11-1944

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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