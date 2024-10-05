Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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ALİ YILMAZ
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HATIP
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HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
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HATİCE AKIN
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CİHANBEYLİ
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ABDURAHMAN ÖZ
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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UMMAHAN KARAGÖZ
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
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