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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 5 Ekim 2024 Cumartesi günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ALİ YILMAZ
 

HATIP
01-03-1941

HATIP (Büyük) MEZARLIĞI

HATİCE AKIN
 

CİHANBEYLİ
15-08-1985

ARAPLAR MEZARLIĞI

ÖMER YILDIZ
 

ARAPKİR
08-06-1932

TEKKE MEZARLIĞI

HÜSEYİN PARLA
 

MÜLAYİM
05-01-1964

TEKKE MEZARLIĞI

ALİ SELVİ
 

HAYMANA
01-01-1944

YAZIR MEZARLIĞI

MERYEM EKİZ
 

ERBAA
10-04-1992

YAZIR MEZARLIĞI

ABDURAHMAN ÖZ
 

BOZKIR
29-09-1938

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

UMMAHAN KARAGÖZ
 

EMİRDAĞ
01-01-1965

HARMANCIK MEZARLIĞI

HÜSEYİN GÜDÜL
 

APA
20-10-1961

HACIFETTAH MEZARLIĞI

YUSUF KARADAŞ
 

HASANKALE
01-07-1933

YAĞBASAN MEZARLIĞI

FERHAT AKARSLAN
 

TORTUM
29-07-1985

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUHAMMET TAYYİP TOZDUMAN
 

MERAM
06-03-1999

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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