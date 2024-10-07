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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 7 Ekim 2024 Pazartesi günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

RAMAZAN DEMİR
 

EREĞLİ
10-01-1956

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ŞENKURT
 

TAŞKENT
25-01-1941

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ESMA KARA
 

MERAM
02-03-1994

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SIDDİK OKUTAN
 

HEZARA
11-12-1950

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

HANİFE ARTIK
 

KONYA
03-12-1937

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

HOSSİN MOHAMMED
 

AFYONKARAHİSAR
28-09-2024

HOCACİHAN MEZARLIĞI

RIZA KARADEMİR
 

SÜLÜKLÜ
01-02-1959

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA EROĞLU
 

DURAYDA
10-11-1953

MUSALLA MEZARLIĞI

CENNET AŞIK
 

SELÇUKLU
21-03-2007

YAZIR MEZARLIĞI

NEVZAT KIRAÇ
 

AĞALAR
01-02-1945

YAZIR MEZARLIĞI

FADİM KARAKUŞ
 

KAVAK
01-01-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MÜNİRE HORASAN
 

AKVİRANKIŞLA
04-04-1949

YAZIR MEZARLIĞI

AHMET ALİ BOZ
 

HABİLLER
03-05-1964

YENİBAHÇE MEZARLIĞI

AHMET SAYGUN
 

KONYA
10-10-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

NECİBE BOZDEMİR
 

KONYA
05-11-1961

ÜÇLER MEZARLIĞI

GÜLSÜM ŞİMŞEK
 

DORLA
24-07-1959

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ KILIÇ
 

BULUMYA
01-07-1934

BEDİR MEZARLIĞI

HÜSEYİN TEKİN
 

ALİBEYHÜYÜGÜ
06-11-1940

HOCACİHAN MEZARLIĞI

RAFET ÇETİNKAYA
 

OBRUK
08-04-1954

YEDİLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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