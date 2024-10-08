Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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ŞERİFE KAYAHAN
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KONYA
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SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
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ALİ ARSLAN
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BEYRELİ
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ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
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SABİHA BÜYÜKOVA
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ÇALDIRAN
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SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
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HAVVA PEKDUYURUCU
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KONYA
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HASAN UMUT ÖZKAN
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KARATAY
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ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
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NAZMİ AKAR
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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GÖKTUĞ GÖNÜL
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SELÇUKLU
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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KARASINIR
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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RECEP KURU
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İSMİL
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MUSTAFA YAVUZ
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HAMZALAR
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ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
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DAVUT ÖZTÜRK
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KONYA
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KONYA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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