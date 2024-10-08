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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 8 Ekim 2024 Salı günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ŞERİFE KAYAHAN
 

KONYA
01-04-1942

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

ALİ ARSLAN
 

BEYRELİ
10-05-1952

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

SABİHA BÜYÜKOVA
 

ÇALDIRAN
01-05-2001

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

HAVVA PEKDUYURUCU
 

KONYA
12-09-1952

ALİYENLER MEZARLIĞI

HASAN UMUT ÖZKAN
 

KARATAY
05-10-2024

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

NAZMİ AKAR
 

BAYIR
04-01-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

GÖKTUĞ GÖNÜL
 

SELÇUKLU
26-04-2024

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ZEHRA KÜÇÜK
 

KARASINIR
04-06-1939

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

RECEP KURU
 

İSMİL
05-02-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA YAVUZ
 

HAMZALAR
16-01-1955

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

DAVUT ÖZTÜRK
 

KONYA
05-08-1972

ARAPLAR MEZARLIĞI

SAYİME BOZKIL
 

AKSARAY
01-01-1952

YAĞBASAN MEZARLIĞI

AHMET ALİ SAĞLAM
 

AVDAN
01-07-1951

YAZIR MEZARLIĞI

RİFAT KAMAN
 

DOĞANHİSAR
10-05-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İSMAİL DOYURUCU
 

KONYA
18-04-1946

HACIFETTAH MEZARLIĞI

MEHMET ÖZALP
 

HADİM
01-01-1971

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FADİME ÇETİNBAŞ
 

İBRALA
25-07-1962

YAZIR MEZARLIĞI

ŞERİFE ŞİMŞEK
 

AYDINKIŞLA
06-10-1960

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

EMİNE KARA
 

ÇAY
08-03-1974

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

İLHAM EFE
 

ILGIN
01-02-1989

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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