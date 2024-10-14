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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 14 Ekim 2024 Pazartesi günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

İBRAHİM KARPUZ
 

KONYA
15-03-1934

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEDİHA TUNÇEL
 

MEYDAN
20-02-1928

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET AYGÜN
 

KALINAĞIL
20-04-1967

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HOSROF AKKAŞ
 

ÖZALP
01-01-1956

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

RAHİME TANOĞLU
 

SARNIÇ
07-05-1941

MUSALLA MEZARLIĞI

CEMİL YALIN
 

HODOĞLU
05-05-1979

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA DOĞAN
 

ELMASUN
01-10-1949

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ÜMMÜ KÜÇÜKDOĞRU
 

ORHANİYE
12-04-1943

KARAASLAN MEZARLIĞI

MUSTAFA BAĞCIVAN
 

KARATAY
10-09-1926

ÜÇLER MEZARLIĞI

SITTIKA KOZAN
 

AKSARAY
02-05-1940

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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