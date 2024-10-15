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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 15 Ekim 2024 Salı günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

FATMA KOCAERKEK
 

YUKARIPINARBAŞI
10-01-1943

HOCACİHAN MEZARLIĞI

RAMAZAN BAYBAŞ
 

BURHANİYE
18-10-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

HALİL BECER
 

GÖLYAZI
01-01-1959

YAZIR MEZARLIĞI

CUMHURİYE KOYUNCU
 

ARMUTLU
06-05-1944

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AHMET ALİ YAVUZ
 

AHIRLI
12-03-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET KELEŞ
 

SÖĞÜT
18-02-1951

ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK

ZEHRA UĞUR
 

ANKARA
29-05-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

DÖNE ADALI
 

DERBENT
19-06-1937

TEKKE MEZARLIĞI

RAMAZAN ÖZTÜRK
 

KADINHANI
11-04-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET AĞIR
 

KONYA
11-03-1951

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

EMİNE ANA ERGÜN
 

KAYASU
04-01-1949

TEM MEZARLIĞI

EMİNE YAKICI
 

KIRŞEHİR
01-01-1949

YAZIR MEZARLIĞI

İSMET BAŞDEMİR
 

ÇADIRKAYA
02-03-1933

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

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