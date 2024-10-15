Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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FATMA KOCAERKEK
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YUKARIPINARBAŞI
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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RAMAZAN BAYBAŞ
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BURHANİYE
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MUSALLA MEZARLIĞI
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HALİL BECER
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GÖLYAZI
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YAZIR MEZARLIĞI
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CUMHURİYE KOYUNCU
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ARMUTLU
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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AHMET ALİ YAVUZ
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AHIRLI
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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MEHMET KELEŞ
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SÖĞÜT
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ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK
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ZEHRA UĞUR
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ANKARA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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DÖNE ADALI
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DERBENT
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TEKKE MEZARLIĞI
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RAMAZAN ÖZTÜRK
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KADINHANI
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MEHMET AĞIR
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KONYA
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KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
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EMİNE ANA ERGÜN
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KIRŞEHİR
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İSMET BAŞDEMİR
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ÇADIRKAYA
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
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