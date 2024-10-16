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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 16 Ekim 2024 Çarşamba günü vefat eden 8 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI OSYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ÖMER ÖZDEMİR
 

BOZKIR
01-01-1959

YAĞBASAN MEZARLIĞI

ALİ YILDIRIM
 

ÇUMRA
23-06-1974

ÜÇLER MEZARLIĞI

HALİME TEZCAN
 

AKSARAY
30-12-1955

ALİYENLER MEZARLIĞI

FESİH ÇIKAR
 

ÖZALP
01-01-1969

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

ALİ İLHAN
 

SELÇUKLU
27-01-1995

YAZIR MEZARLIĞI

ENVER AYDOĞAN
 

KARABAĞ
10-11-1973

ARAPLAR MEZARLIĞI

MUSTAFA KÜÇÜKARPACI
 

KARATAY
16-10-1995

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMED EL ACCAC
 

HALEP
14-02-1946

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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