GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 17 Ekim 2024 Perşembe günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HATİCE SEL
 

SERVİLİ
10-04-1951

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

YAHYA YAŞAMIŞ
 

KARATAY
18-01-2000

YAĞBASAN MEZARLIĞI

AHMET NECATİ ÇEKİRDEKCİ
 

KONYA
01-02-1928

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYDIN ASLAN
 

SOSGERT
04-08-1942

YAZIR MEZARLIĞI

HANİFE BATUR
 

SİLİSTRE
01-07-1926

YAZIR MEZARLIĞI

EŞE FATMA BAKUM
 

KARAPINAR
24-01-1945

YEDİLER MEZARLIĞI

MUSTAFA ÖZDEMİR
 

KELHASAN
01-05-1960

ARAPLAR MEZARLIĞI

MUHARREM ÖDEVOĞLU
 

KONYA
01-01-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

KEZİBAN CİHANGİR
 

DOĞANHİSAR
05-05-1965

HOCACİHAN MEZARLIĞI

CİHAN DÖNMEZ
 

ÖZALP
01-05-1949

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

TAHİR ARI
 

BULCUK
05-07-1950

TEKKE MEZARLIĞI

RAMAZAN EKŞİCİ
 

DETSE
22-01-1963

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SEMİH AÇAR
 

ANKARA
30-03-1958

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AZİZ KOÇ
 

KONYA
27-10-1969

HOCACİHAN MEZARLIĞI

KAMURAN YALÇIN
 

BATMAN
25-08-1992

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

  •  

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER