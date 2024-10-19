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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 19 Ekim 2024 Cumartesi günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

TAHSİN AKKUŞ
 

KARAYAKA
26-04-1962

ÜÇLER MEZARLIĞI

HALİL KONYA
 

KUYULUSEBİL
01-07-1946

YAZIR MEZARLIĞI

REMEZAN KUMRU
 

ERGANİ
15-12-1933

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA ÇİÇEK
 

KOÇAŞ
24-04-1945

YAZIR MEZARLIĞI

HAFİZE ÖZÜTEMİZ
 

ALEMDAR
01-04-1956

TEKKE MEZARLIĞI

HASAN ALTUNÇİÇEK
 

BOZKIR
02-02-1959

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

SATILMIŞ SIVACI
 

KARATAY
01-01-1989

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

ARİF BOZOĞLU
 

BERENDİ
20-03-1938

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ALİ TATLISUMAK
 

KONYA
10-03-1946

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

FAHRİYE YAŞAR
 

KADINHANI
08-09-1935

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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