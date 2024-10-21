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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 21 Ekim 2024 Pazartesi günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MAHMUT BULUT
 

YAYLACIK
04-02-1933

YAZIR MEZARLIĞI

İSMAİL MERT ARDIÇ
 

SELÇUKLU
25-06-2018

YAZIR MEZARLIĞI

ŞEFİKA YILDIZ
 

ORHANİYE
01-04-1942

HASANKÖY MEZARLIĞI

MEHMET TUTAR
 

TAŞKENT
01-01-1992

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUHAMMET OĞUZHAN YAŞAR
 

MERAM
06-06-2006

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İSMİHAN ÇAYAN
 

SİLLE
10-09-1940

SİLLE MEZARLIĞI

ALİME GÖKSEL
 

PINARBAŞI
25-03-1948

HOCACİHAN MEZARLIĞI

GÜLBEYAZ ERKUL
 

KONYA
19-10-2024

ULUIRMAK MEZARLIĞI

HÜSEYİN ÇÖKEKOĞLU
 

KONYA
22-10-1968

MUSALLA MEZARLIĞI

HUSSEIN SABER SALEH

 

IRQ
02-10-1956

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ORHAN ÖZKAN
 

MERAM
13-08-2024

ALİYENLER MEZARLIĞI

LEYLA SANCAR
 

KONYA
01-11-1948

DERE AŞIKLAR MEZARLIĞI

İBRAHİM OCAK
 

GÖKÇEYURT
12-04-1964

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

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