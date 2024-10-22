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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 22 Ekim 2024 Salı günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

İSMET ESENKAYA
 

BEYŞEHİR
06-03-1955

MUSALLA MEZARLIĞI

HATİCE TURUÇ
 

MERAM
10-05-2003

ELMACI MEZARLIĞI

MÜZEYYEN GÖKBABA
 

KONYA
05-04-1943

ULUIRMAK MEZARLIĞI

BAHRİ ACAR
 

KADINHANI
20-02-1974

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA UĞUZ
 

BULDUK
13-01-1941

MUSALLA MEZARLIĞI

SAİT ÖĞE
 

AHIRLI
01-07-1929

MUSALLA MEZARLIĞI

HATİCE SAĞ
 

SİLLE
07-06-1940

MUSALLA MEZARLIĞI

OKTAY SÜTİÇEN
 

KONYA
11-10-1962

MUSALLA MEZARLIĞI

HACI ALİ GÜNEY
 

AVDAN
01-01-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

TAHİRE AKBUĞA
 

AĞABEYLİ
01-08-1939

ÜÇLER MEZARLIĞI

HÜSEYİN BAYKARA
 

KARATAY
30-09-1991

ÜÇLER MEZARLIĞI

HATİCE AYNUR ÇAĞAR
 

KONYA
01-01-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

ÖMER ASLAN
 

KONYA
09-07-1978

ÜÇLER MEZARLIĞI

REŞİT ARSLAN
 

KONYA
04-05-1973

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

DUDU KORKMAZ
 

DEŞDİĞİN
13-06-1938

YAZIR MEZARLIĞI

HAYAT BAYRAM
 

KARATAY
18-10-2024

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FAZİLET DEMİR
 

KONYA
02-03-1953

TEKKE MEZARLIĞI

ZEKİ VANLIOĞLU
 

KONYA
10-12-1953

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HULUSİ SONGÜR
 

KONYA
25-04-1954

MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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