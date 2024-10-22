Konya’da bugün vefat edenler

|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YERİ
|
DEFİN/MEZARLIK
|
İSMET ESENKAYA
|
BEYŞEHİR
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HATİCE TURUÇ
|
MERAM
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
MÜZEYYEN GÖKBABA
|
KONYA
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
BAHRİ ACAR
|
KADINHANI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA UĞUZ
|
BULDUK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SAİT ÖĞE
|
AHIRLI
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HATİCE SAĞ
|
SİLLE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
OKTAY SÜTİÇEN
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HACI ALİ GÜNEY
|
AVDAN
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
TAHİRE AKBUĞA
|
AĞABEYLİ
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN BAYKARA
|
KARATAY
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HATİCE AYNUR ÇAĞAR
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ÖMER ASLAN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
REŞİT ARSLAN
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
DUDU KORKMAZ
|
DEŞDİĞİN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HAYAT BAYRAM
|
KARATAY
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
FAZİLET DEMİR
|
KONYA
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
ZEKİ VANLIOĞLU
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
HULUSİ SONGÜR
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96