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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 24 Ekim 2024 Çarşamba günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ŞERİFE GÜRÜN
 

HACINUMAN
01-06-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

İHSAN TURGUT
 

AKSARAY
01-01-1938

ARAPLAR MEZARLIĞI

ZEKİYE GÜNTAN ENGİN
 

KONYA
27-04-1982

TEKKE MEZARLIĞI

HATİCE ÇAKMAK
 

KUYULUSEBİL
07-06-1952

YAZIR MEZARLIĞI

NAZİRE ŞENÖZ
 

DEVREK
01-03-1936

ÜÇLER MEZARLIĞI

ADEM GÜRBÜZ
 

KONYA
07-01-1980

ÜÇLER MEZARLIĞI

SEKİNE EL-TÜRK
 

TEL GIRAH/HALEP
07-07-1939

ARAPLAR MEZARLIĞI

MUSTAFA YAŞAR
 

SELÇUKLU
11-09-2004

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA AL
 

Y. CAMİLİ
25-06-1942

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FATMA AYDENİZ
 

ULUMUHSİNE
11-12-1927

HOCACİHAN MEZARLIĞI

CEVAHİR GÜVEN
 

KADINHANI
15-08-1983

YAZIR MEZARLIĞI

MOHAMAD ASSANI
 

HALEP
10-10-1952

YAZIR MEZARLIĞI

KADİR CAN AKŞAN
 

KARATAY
11-12-1996

MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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