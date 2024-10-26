GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 26 Ekim 2024 Cumartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HÜSEYİN AVNİ KÖSELER
 

KONYA
05-06-1956

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET ÖMER TURGUT
 

KONYA
21-10-1963

HACIFETTAH MEZARLIĞI

NAİLE CİHANBEYLİ
 

GÖLYAZI
10-08-1942

ÜÇLER MEZARLIĞI

MELİHA DEMİR
 

OSMANCIK
12-01-1937

YAZIR MEZARLIĞI

MAHMOUD ALMOHAMAD
 

HALEP
01-02-1957

YAZIR MEZARLIĞI

SEYİT GÜLPINAR
 

KIZILVİRAN
02-09-1934

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FAHRETTİN UÇAR
 

GÜNDOĞDU
17-06-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HAVVA KÜÇÜKÇEREZCİ
 

KONYA
10-08-1943

ÜÇLER MEZARLIĞI

RECEP OKYAR
 

KONYA
29-09-1969

MUSALLA MEZARLIĞI

NAZMİYE ZEYBEK
 

KONYA
01-08-1935

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FADİMANA DEMİR
 

KONYA
01-02-1952

MUSALLA MEZARLIĞI

BEBEK CUDAN
 


22-10-2024

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

RAHİLE KAYMAZ
 

İNSUYU
03-09-1951

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HATİCE UYAR
 

DEĞİŞ
01-02-1940

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER