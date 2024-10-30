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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 30 Ekim 2024 Çarşamba günü vefat eden 8 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

MEZARLIK/DEFİN

PINAR ÇORA
 

KÖMÜRMADENİ ÇELTEK
22-06-1955

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA BÜYÜKBALCI
 

KONYA
13-04-1963

KARAASLAN MEZARLIĞI

FAZIL AL-MUHAMMED
 

SELÇUKLU
18-10-2016

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ADİL KOÇ
 

YAZIR
20-01-1948

HOCACİHAN MEZARLIĞI

İLYAS İHTİYAR
 

KONYA
06-10-1942

ALİYENLER MEZARLIĞI

MUMİNE ÖZBAKIR
 

MERAM
15-09-1992

BEDİR MEZARLIĞI

ŞERİFE AS
 

SARIKAYA
02-01-1951

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ADIGÜZEL
 

DÜLGERLER
02-01-1955

SELİM SULTAN (Şehitler) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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