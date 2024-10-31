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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 31 Ekim 2024 Perşembe günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HİKMET DALKIRAN
 

ALİBEYHÜYÜĞÜ
01-01-1965

YAZIR MEZARLIĞI

DURAN ADAR
 

BOYALI
02-10-1959

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

NAVRUZ SARISAKAL
 

AKSARAY
10-09-1936

TEM MEZARLIĞI

IBRAHIM EID IBRAHIM
 

CAIRO
05-05-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MECİT YILDIZ
 

KONYA
05-02-1979

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ABİDİN TOĞAN
 

SÜRÜÇ
25-04-1954

ALİYENLER MEZARLIĞI

ADİL KENİ
 

BEYŞEHİR
10-01-1973

TEKKE MEZARLIĞI

HASAN YURDAKUL
 

KONYA
20-12-1951

ÜÇLER MEZARLIĞI

BATTAL ERGÜN
 

KADINHANI
10-07-1947

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

AKİF EMİR ŞANLI
 

AKŞEHİR
03-07-2018

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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