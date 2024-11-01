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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 1 Kasım 2024 Cuma günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

SANİYE YILMAZ
 

KAZANCI
02-04-1937

YAZIR MEZARLIĞI

ŞEHRİBANİ ÖZMEN
 

KUŞCA
10-12-1933

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

AYŞE KARATAŞ
 

BAŞKARAVİRAN
07-06-1960

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE GÖKSU
 

HADİM
01-07-1950

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

YUSUF GÖLELİ
 

KONYA
01-09-1958

ALİYENLER MEZARLIĞI

HASAN AYDIN
 

SULUTAS
15-01-1968

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BURHAN ÖZHAVALA
 

KARATAY
08-10-2001

ÜÇLER MEZARLIĞI

SABAHATTİN ERTAŞ
 

SİVAS
20-06-1952

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE TATOĞLU
 

KONYA
01-01-1938

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

SATI ERKOÇAK
 

KARAMAN
02-02-1983

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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