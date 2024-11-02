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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 2 Kasım 2024 Cumartesi günü vefat eden 8 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

ADI SOYADI

TAHİR GÜLBAHÇE
 

KARABAĞ
01-07-1963

YAZIR MEZARLIĞI

HATİCE ŞENKAFA
 

ABDİTOLU
05-11-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

İSMAİL GÜNAYDIN
 

FASILLAR
10-03-1957

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET AKBULUT
 

BAŞKÖY
01-10-1937

ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI

FATMA DÜNDAR
 

HADİM
20-09-1934

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MEHMET ÇAKMAK
 

GÜVERCİNLİK
11-10-1943

HACIFETTAH MEZARLIĞI

BEHİCE ÇİÇEK
 

KOÇAŞ
01-07-1941

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ALİYE ARKİŞ
 

OBRUK
01-03-1941

HACIFETTAH MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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