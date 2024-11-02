Konya’da bugün vefat edenler

|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YERİ
|
ADI SOYADI
|
TAHİR GÜLBAHÇE
|
KARABAĞ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HATİCE ŞENKAFA
|
ABDİTOLU
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
İSMAİL GÜNAYDIN
|
FASILLAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET AKBULUT
|
BAŞKÖY
|
ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI
|
FATMA DÜNDAR
|
HADİM
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
MEHMET ÇAKMAK
|
GÜVERCİNLİK
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
BEHİCE ÇİÇEK
|
KOÇAŞ
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ALİYE ARKİŞ
|
OBRUK
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96