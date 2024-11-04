GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 4 Kasım 2024 Pazartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

UĞUR YILDIZ
 

CİHANBEYLİ
10-03-1973

YAZIR MEZARLIĞI

CEMİLE YILDIRIM
 

PASİNLİ
03-02-1930

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞERİFE SARIBAŞ
 

HADIM
29-01-1936

MUSALLA MEZARLIĞI

PINAR ŞENER
 

AKYAZI
01-09-1981

YEDİLER MEZARLIĞI

FATMA TUNÇ
 

KONYA
20-07-1972

HACIFETTAH MEZARLIĞI

FATMA DEMİR
 

KARABAYIR
30-09-1934

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

BÜLENT BEKMEZCİ
 

EREĞLİ
21-11-1960

MUSALLA MEZARLIĞI

FADİMANA KAYA
 

KÖYLÜTOLU
20-01-1940

MUSALLA MEZARLIĞI

ŞERİFE AYDOĞDU
 

UFACIK
10-10-1941

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET KENET
 

KADINHANI
01-01-1975

YAZIR MEZARLIĞI

MAKSUDE TÖKE
 

ÇAY
02-02-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

TALHA ENES MUSLU
 

SELÇUKLU
01-01-1998

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSTAFA AĞAÇ
 

HOCACİHAN
07-12-1968

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUKADDES KALAYCISERT
 

KONYA
01-07-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER