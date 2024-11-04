Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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UĞUR YILDIZ
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CİHANBEYLİ
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YAZIR MEZARLIĞI
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CEMİLE YILDIRIM
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PASİNLİ
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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KONYA
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KARABAYIR
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YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
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FADİMANA KAYA
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KÖYLÜTOLU
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ŞERİFE AYDOĞDU
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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KADINHANI
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ÇAY
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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TALHA ENES MUSLU
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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HOCACİHAN
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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MUKADDES KALAYCISERT
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
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