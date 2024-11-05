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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 5 Kasım 2024 Salı günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

DUDU BAHAR

ÇAKALLAR
01-07-1949

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FEYZİ KALKAN

 

KONYA
19-10-1963

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA CERAN
 

OĞUZELİ
23-02-1946

KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI

İBRAHİM PARTİGÖÇ
 

SEVİNÇ
15-04-1949

YAZIR MEZARLIĞI

SEVİM AKPINAR
 

İSKENDERUN
01-01-1950

YAZIR MEZARLIĞI

YUNUS EMRE KÜÇÜKUZUN
 

SELÇUKLU
16-11-2007

YAZIR MEZARLIĞI

İSMAİL HAKKI ÖZTÜRKER
 

KARAPINAR
10-03-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FATMA ATİKER
 

KONYA
21-03-1929

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MESUT YILMAZ
 

ESKİŞEHİR
21-11-1944

YAZIR MEZARLIĞI

HURİYE AKTAŞ
 

SARAYÖNÜ
15-02-1968

YAZIR MEZARLIĞI

SEMİHA BİLGİÇ
 

KONYA
12-10-1979

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HASAN ÇELT
 

KONYA
21-11-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

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