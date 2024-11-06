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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 6 Kasım 2024 Çarşamba günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ÖZKAN BOYACI
 

KARAMAN
30-10-1984

YAĞBASAN MEZARLIĞI

MESUT SARIYILDIZ
 

ARGITHANI
01-01-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

CELAL DOĞRU
 

CİHANBEYLİ
04-03-1954

YAZIR MEZARLIĞI

KAZIM AYDIN
 

ILGIN
26-05-1974

YAZIR MEZARLIĞI

RIZA ŞEKEROĞLU
 

BEYŞEHİR
01-01-1953

YAZIR MEZARLIĞI

GÜLSÜN BAYAR
 

KUZÖREN
13-12-1967

YAZIR MEZARLIĞI

ASİYE KARABACAK
 

ÇİFTLİKÖZÜ
10-05-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

DUDU BİLİR
 

ŞUHUT
06-01-1955

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

SAİDE KARAMAN
 

AKVİRAN
12-06-1932

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞAZİYE AKIN
 

KARAÖMERLER
31-03-1944

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSTAFA GÜNEŞ
 

TAŞPINAR
05-12-1956

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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