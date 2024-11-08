GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 8 Kasım 2024 Cuma günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI          

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

AYHAN SÖZER
 

KOLUKISA
01-03-1947

YAZIR MEZARLIĞI

MİKDAT ANLAR
 

KONYA
01-10-1947

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET CİVELEK
 

KARKIN
18-12-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

EMİN DUDU ÜNVER
 

KIZILVİRAN
06-05-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HİLMİ SARIGÜL
 

KONYA
25-07-1970

ALİYENLER MEZARLIĞI

MUSTAFA ARITAN
 

KONYA
22-09-1947

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ADİL AĞIR
 

SARAYÖNÜ
25-03-1948

YAZIR MEZARLIĞI

NURTEN GÜNDÜZGEZER
 

KONYA
27-07-1948

MUSALLA MEZARLIĞI

AYŞE ÖZYURT
 

HADİM
04-04-1923

ÜÇLER MEZARLIĞI

YAŞAR İŞCİEL
 

KONYA
03-03-1944

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

EMİNE ÜNAL
 

GENE
01-11-1941

ÜÇLER MEZARLIĞI

KADRİYE KÜÇÜKBAĞIRAN
 

KONYA
05-03-1936

MUSALLA MEZARLIĞI

NACİYE MOLLA
 

ORTAKÖY
16-06-1938

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER