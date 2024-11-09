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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 9 Kasım 2024 Cumartesi günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HAMZEH TURKMAN
 

KUNDUZ
01-06-2014

YAĞBASAN MEZARLIĞI

MUSTAFA BAYRAM
 

KADINHANI
04-12-1979

MUSALLA MEZARLIĞI

DUDU GÖĞÜŞ
 

AĞAÇOBA
25-10-1953

ELMACI MEZARLIĞI

MEVLÜT ARSLAN
 

DARAN
25-11-1949

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

ÖMER CANEKER
 

KONYA
01-01-1936

ARAPLAR MEZARLIĞI

FADİM BAĞRIAÇIK
 

GÖÇÜ
01-07-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET KARACAN
 

SİLLE
02-10-1933

SİLLE MEZARLIĞI

DURMUŞ PEKYİĞİT
 

KONYA
05-09-1943

ÜÇLER MEZARLIĞI

FATMA CAM
 

İNSUYU
07-04-1932

YAZIR MEZARLIĞI

ŞERİFE ÇALIŞIR
 

KONYA
25-08-1980

TEKKE MEZARLIĞI

AYŞE UĞURLU
 

KONYA
06-09-1952

KAYACIK MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

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