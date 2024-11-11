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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 11 Kasım 2024 Pazartesi günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

NECATİ NUR
 

KARATAY
26-04-2001

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

MUALLA METİN
 

KONYA
26-10-1959

TEKKE MEZARLIĞI

HATİCE BÜYÜKKARAGÖZ
 

KONYA
14-02-1943

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET YILDIZ
 

HADİM
26-06-1937

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

HASAN KARADEMİR
 

KAYALAR
13-01-1937

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA ÜZÜLMEZ
 

KONYA
15-10-1947

ANASULTAN MEZARLIĞI

NAİME KAYMAK
 

AĞRIS
01-01-1960

ALİYENLER MEZARLIĞI

HALİT AKKAŞ
 

KOVANLIK
19-01-1933

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞÜKRİYE ÇEVİK
 

KONYA
01-03-1928

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET MURAT ESENOĞLU
 

KONYA
09-06-1960

MUSALLA MEZARLIĞI

ZEKİYE ŞAHAN
 

KURTHASANLI
15-04-1958

MUSALLA MEZARLIĞI

NUREDDİN ÇELİK
 

GÖLE
02-01-1944

TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI

GÜLER KIVRAK
 

KONYA
01-06-1938

MUSALLA MEZARLIĞI

FADİME KARAÇAŞ
 

BAŞHÜYÜK
10-08-1957

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ŞERİFE ESKİMEZ
 

KURŞUNLU
18-09-1945

ARAPLAR MEZARLIĞI

LALE SELVİ
 

KARASINIR
01-07-1928

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ERHAN HAMDİ KARAHAN
 

KONYA
20-10-1967

ARAPLAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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