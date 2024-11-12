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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 12 Kasım 2024 Salı günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

AYSEL DEMİR
 

AKARKÖY
25-09-1955

ULUIRMAK MEZARLIĞI

NUREDDİN ÇELİK
 

GÖLE
02-01-1944

TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI

OMAR TAHA
 

HALEP
15-04-1934

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

İLYAS EREN
 

GÖRMEL
01-07-1953

BEDİR MEZARLIĞI

SEDA ÇUKUR
 

KARATAY
21-01-1989

ARAPLAR MEZARLIĞI

ŞERİFE DEĞER
 

KONYA
01-02-1948

ARAPLAR MEZARLIĞI

MİYASE BAĞCI
 

HACINUMAN
01-01-1950

ARAPLAR MEZARLIĞI

HİDAYET ÖZDEMİR
 

KAMIŞLIÖZ
03-09-1960

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET KEÇELİ
 

KIRKIŞLA
03-06-1945

YAZIR MEZARLIĞI

LAYİKA UMUR
 

KONYA
25-12-1947

HACIFETTAH MEZARLIĞI

RAMAZAN ASLAN
 

KONYA
10-01-1978

HACIFETTAH MEZARLIĞI

MUSTAFA DURMAZ
 

KELHASAN
03-05-1954

YAZIR MEZARLIĞI

AKİLE KARDAŞ
 

KADINHANI
28-07-1983

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYŞE SANDIKÇI
 

DERBENT
21-01-1946

HOCACİHAN MEZARLIĞI

EMİNE DURAN
 

BÜNYAN
15-03-1935

HOCACİHAN MEZARLIĞI

EMİR ATEŞ
 

SELÇUKLU
25-12-2002

YAZIR MEZARLIĞI

TALHA YILMAZ
 

SELÇUKLU
11-11-2024

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

AHMET USLU
 

ÇEŞMELİSEBİL
10-05-1936

YAZIR MEZARLIĞI

NEDVA HAMDİ
 

KERRATİN /SURİYE
10-06-1960

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

HATİCE ADIYAMAN
 

KONYA
01-01-1927

MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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