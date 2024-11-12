Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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AYSEL DEMİR
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NUREDDİN ÇELİK
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GÖLE
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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HİDAYET ÖZDEMİR
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KONYA
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KONYA
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